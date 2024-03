Inter, Zilliacus manda una frecciata al presidente nerazzurro Steven Zhang

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/03/2024

Inter, Zilliacus lancia una frecciata a Zhang. Negli ultimi giorni si sta parlando tanto delle vicende personali e non inerenti al presidente nerazzurro, Steven Zhang. Il presidente interista, infatti, oltre alla condanna subita dalla Corte d’Appello di Milano, deve anche capire cosa fare con il club nerazzurro. E’ oramai d’opinione pubblica il finanziamento ottenuto qualche anno fa da Oaktree per poter gestire al meglio la società nel momento del Covid.

Adesso, è il momento di restituire quei soldi, specie visto che il club nerazzurro è stato dato in pegno proprio al fondo. In questi due mesi si capirà meglio la situazione. Intanto, ci sono stati tanti interessi attorno al club di viale della Liberazione. Tra questi, anche quello dell’imprenditore finlandese Zilliacus. Ancora una volta, il tycoon, non ha mancato di far avere la propria opinione tramite il suo profilo X sul presidente Steven Zhang, reo, a suo modo di vedere, di non voler cedere il club nerazzurro anche se in un momento di difficoltà finanziaria, come si sa.

Ecco le parole di Zilliacus: “Tempi difficili per Steven Zhang. Cosa significa per l’Inter, per i tifosi e per i giocatori? Ora è necessario prendere decisioni che si sarebbero dovute prendere mesi fa”.