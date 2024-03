Mercato Inter, Marotta e Ausilio hanno pronta l’offerta per Gudmunsson: la posizione del Genoa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/03/2024

Mercato Inter, gli occhi dei nerazzurri sempre su Gudmunsson. In casa nerazzurra, a meno di clamorosi risvolti, si pensa a portare lo scudetto della seconda stella nella maniera più veloce possibile. La squadra di Inzaghi, infatti, ha un distacco notevole sulla seconda in classifica e vuole chiudere i giochi quanto prima. Intanto, la dirigenza interista, in viale della Liberazione, sta già pensando a come rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Il primo nome nella lista di Marotta e Ausilio riguarda l’attacco ed è quello dell’attaccante del Genoa, Albert Gudmunsson. L’islandese, in questa stagione, sta giocando un grande campionato e tante squadre hanno messo gli occhi su di lui, tra cui la Juventus. I nerazzurri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno già in mente quale proposta avanzare al Genoa per provare a strappare l’attaccante.

La dirigenza, infatti, vorrebbe imbastire una formula alla Frattesi, con un prestito con obbligo di riscatto. Non solo, ma i nerazzurri potrebbero anche inserire una contropartita tecnica come l’attaccante classe 2005, Valentin Carboni – ma solo nel caso in cui si inserisse la formula di recompra come accaduto per Fabbian. Il Genoa, dal canto suo, dal momento che dovrà concludere il mercato in pareggio o attivo, vorrebbe concludere l’affare solo monetizzando dalla cessione, senza contropartite.