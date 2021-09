Inter, bilancio è drammatico ma la società ha il piano per il futuro

Inter: il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio inerente al periodo 2020-2021.

I dati, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono drammatici come dimostrano le perdite per 246 milioni di euro e ricavi per 364,7 milioni di euro. Effetto devastante anche per la Serie A, infatti, nessuna squadra italiana aveva fatto registrare tali numeri.

Il bilancio adesso sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti, convocata entro la fine di ottobre. Il dato, sottolinea, il comunicato della società è stato causato in particolar modo dalla chiusura degli stadi ma anche dalle riduzioni contrattuali provenienti dagli sponsor.

La società ha adottato una politica di riequilibrio con due obiettivi principali: il raggiungimento della stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra. Le operazioni di mercato saranno fondamentali per le casse del club ed è per questo che sono state indispensabili le cessioni di Romelu Lukaku ed Achraf Hakimi. In questo articolo troverete il parere di Gianfelice Facchetti.

Fondamentale sarà il monitoraggio dei costi dove l'ingresso di Socios.com e DigitalBits e l’upgrade di posizionamento di Lenovo attestano la continua crescita dell’appeal del Club a livello globale.

La speranza principale è che si possa ritornare totalmente negli stadi senza più limiti di capienza. Questo è un fattore determinante per gli introito di un club calcistico soprattutto se si tratta di una squadra come l'Inter che registra un numero di spettatori superiore alla media.

Saranno dunque queste le azioni fondamentali che contruibuiranno a ridurre le gravi perdite di un 2020-2021 devastato dalla pandemia Covid-19. E'chiaro che anche la qualificazione in Champions League sarà un obiettivo al quale la società non può assolutamente rinunciare. Qui leggerete il momento della squadra in Europa.