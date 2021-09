Inter: dopo la paura in Champions, arriva il momento di voltare pagina

È già tempo di voltare pagina per l'Inter.

Poco più di 24 ore dopo l'impegno europeo contro lo Shakhtar, il gruppo di Simone Inzaghi ha già messo nel mirino il prossimo avversario: il Sassuolo di Dionisi. Sabato 2 ottobre, ore 20:45, verrà scritta una nuova pagina del libro degli scontri tra nerazzurri e neroverdi che, storicamente parlando, seguono una linea di equilibrio. Un totale di 16 partite con uno score di 7 vittorie per l'Inter, 7 vittorie per il Sassuolo e 2 pareggi (entrambi a Milano).

Per quanto riguarda, nello specifico, gli scontri al Mapei Stadium sono otto (fino a sabato): quattro vittorie nerazzurre e quattro neroverdi. Un 50% e 50%, in totale equilibrio, del quale si ricorda la vittoria più "larga" nel 2013 con lo 0-7 a firma di Milito, Cambiasso, Alvarez, Taider e Palacio e quella più recente, datata 28 novembre 2020, con un netto 0-3 firmato Gagliardini, autorete di Chiriches e gol di Sanchez. Un trend che la formazione di Inzaghi cercherà di mantenere ed implementare sfruttando anche i precedenti del proprio mister.

Infatti, Simone Inzaghi, nei 10 precedenti sulla panchina della Lazio a partire dal 2016 vanta ben 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte contro i neroverdi. Uno score di tutto rispetto, per il tecnico nerazzurro, che affronterà dunque la formazione di Dionisi per l'undicesima volta in carriera. Nei precedenti elencati, la metà si sono disputati a Reggio Emilia con il tecnico piacentino che ha vinto tre match (vittoria più ampia per 0-3), pareggiato uno per 1-1 e perso l'ultimo, nell'estate del 2020, per 2-0 (questa è l'unica sconfitta in terra emiliana di Inzaghi).

Sull'onda di queste statistiche, a tre giorni dalla trasferta, la formazione nerazzurra - come anticipato - si sta preparando per questo impegno che rappresenterà la settima giornata della Serie A 21/22. Rispetto alla formazione scesa in campo ieri sera (martedì 28 settembre 2021, ndr) a Kiev dovrebbero esserci alcune modifiche. Sugli esterni potrebbe trovare spazio dal 1' Ivan Perisic - ieri subentrato a fine partita - ed in mediana potrebbe partire nuovamente da titolare Calhanoglu. In attacco possibile riposo per Dzeko - visti i numerosi impegni dell'ultimo periodo - con al suo posto l'argentino Correa rivisto in campo nella serata europea di ieri dopo l'infortunio patito contro il Bologna. Da non escludere, infine, la sorpresa Vidal pienamente recuperato e rimasto in panchina ieri sera.