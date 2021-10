Infortunio Lautaro, contatto Argentina-Inter: gli ultimi aggiornamenti

Infortunio Lautaro: l'attaccante dell'Inter potrebbe già tornare in gruppo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella notte ci sarebbe stato un contatto tra lo staff medico della Nazionale argentina e quello nerazzurro. Sarebbe stato confermato che il calciatore non è stato considerato per il match giocato contro il Paraguay a scopo precauzionale. Il motivo? Un leggero sovraccarico, ne parliamo qui, che non desterebbe ulteriori preoccupazioni.

Il classe 1997, infatti, dovrebbe aggregarsi già al gruppo per l'allenamento dell'Albiceleste nella giornata di oggi 8 ottobre. Respiro di sollievo per Simone Inzaghi che, in vista dell'impegno contro la Lazio, ha più di un problema da risolvere. Oltre a Martin Satriano ed Edin Dzeko, il tecnico riceverà i sudamericani soltanto 24 ore prima della sfida contro la formazione di Maurizio Sarri.

E' dunque possibile che Joaquin Correa, Alexis Sanchez, e Lautaro Martinez vengano convocati ma potrebbero non partire dall'inizio. Il problemi dei rientri accomuna molte squadre e, per questo motivo, si potrebbe trovare un accordo con la Juventus che consente alle società di riavere in anticipo i propri tesserati. In questo articolo spieghiamo la modalità. La società nerazzurra, inoltre, dovrebbe poi sedersi a tavolino anche per allungare il contratto dell'ex Racing, che dovrebbe rinnovare fino al 2025. I discorsi sono già avviati, come ha confermato anche l'agente Alejando Camano, e dovrebbero concludersi positivamente a breve. Qui, invece, parliamo della situazione relativa a Marcelo Brozovic. Il croato dovrebbe anticipare la data per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.