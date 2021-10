Inter, accordo con la Juve per anticipare il rientro dei sudamericani

Inter: i sudamericani potrebbero anticipare il ritorno in Italia.

Secondo quanto spiegato da Tuttosport, Matias Vecino, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ed Arturo Vidal potrebbero usufruire di un volo charter per rientrare prima in Europa. Lo scorso settembre lo stesso iter era stato seguito dalla federazione argentina, cilena ma non da quella uruguaiana. Qui potrete leggere altri dettagli.

Era stata addirittura predisposta una rotta ad hoc per coprire tutte le tappe e facilitare il rientro dei calciatori nei rispettivi club di appartenenza. Questa volta, il programma dovrebbe essere identico ma, se dovessero esserci delle variazioni, l'Inter potrebbe accordarsi con la Juventus per mettere a disposizione un volo privato. In questo caso l'arrivo dei sudamericani sarebbe previsto per la notte di venerdì 15 ottobre.

Una data che, nonostante tutto, potrebbe non risolvere il problema a Simone Inzaghi, che ha in calendario la sfida contro la Lazio per il giorno successivo alle ore 18. Sarà quindi compito del tecnico capire se gli converrà inserire gli ultimi arrivati nell'elenco delle convocazioni.

Sarà una sfida molto complicata per i nerazzurri che in attacco potranno contare dal primo minuto, con sicurezza, solo su Edin Dzeko ed il giovane Satriano. Possibile che si ritorni, proprio come fatto contro il Genoa, al 3-5-1-1 con un centrocampista alle spalle del bosniaco. In quella circostanza, era stato Stefano Sensi a prendere il posto di Lautaro Martinez. Con l'ex Sassuolo fuori per infortunio, ne parliamo qui, potrebbe essere avanzato il turco Hakan Calhanoglu. In tal caso, però, a centrocampo dovrebbe giocare Roberto Gagliardini proprio per i punti interrogativi legati ai rientri di Vecino e Vidal.