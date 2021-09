Sampdoria Inter, Inzaghi svela le condizioni di Bastoni, Sensi e Dimarco

Simone Inzaghi, durante il suo intervento ai microfoni di Sky Sport, ha parlato soprattutto dei calciatori che hanno avuto dei problemi fisici. Sensi non ci sarà per il Real Madrid, Bastoni sosterrà un esame nella giornata di domani, lunedi 13 settembre, e Dimarco potrebb aver avuto solo crampi.

Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

Cosa è mancato all'Inter?

"C'è rammarico perché è una partita che volevamo vincere. Una squadra come la nostra è andata due volte sopra e abbiamo sbagliato tre occasioni semplici. Non abbiamo vinto una partita che sarebeb statat fondamentale. Sensi era entrato nel migliore dei modi e ho dovuto giocare 20 minuti in 10. Andiamo avanti con fiducia perché abbiamo sviluppato buon gioco.

Differenza con le altre partite? Motivazioni?

E' normale che bisognerà analizzare qualcosa, soprattutto i gol subiti. Volevamo i tre punti.

Sensi come sta?

"Purtroppo non bene. Ha fatto due giorni a mezzo servizio ed oggi era entrato bene. Anche il cambio di DImarco è statao forzato. Rimanere in 10 con la Samp non è semplici".

Come hai impostato la gara?

"Con l'aiuto dei cambi si sarebbe aperta e stavamo creando molto. In 10 queste patite puoi anche comprometterle e ci prendiamo queso punto. Bisognerebbe aggiustare i calendari perché ci sono troppi impegni.

Stato del lavoro?

"Molto soddisfatto perchè ho trovato una squadra molto disponibile. Sapevamo delle difficoltà ma abbiamo fatto settte punti. Ci sono state cessioni importanti ma la società ha rimediato con calciatori funzionali. Nella mia testa avrei voluto 9 punti".

Più facile gestire una rosa lunga o corta?

Potrò ripondere più avanti. Ho avuto sette giocatori fino a giovedì. C'è chi non ha riposato neanche per il fuso orario. La rosa è attrezzata e voglio averla a disposizione. Pensare di non avere Sensi e Bastoni, che sono importantissimi, è un problema.

Sensi e Bastoni?

"Sensi, ne parliamo qui,non ci sarà con il Real. Bastoni avrà un esame nella giornata di domani mentre per Dimarco dovrebbero essere solo crampi".