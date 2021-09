Samp Inter, guai fisici per Sensi: il centrocampista lascia il campo

Sampdoria Inter: Stefano Sensi ha lasciato il campo per un problema al ginocchio. Entrato nella ripresa al posto di Hakan Calhanoglu, l'ex Sassuolo si è infortunato dopo un contrasto in area di rigore. Il centrocampista ha provato a restare in campo ma è stato costretto ad uscire al minuto 87.

Il calciatore ha avvertito dei problemi anche durante il ritiro con l'Italia di Roberto Mancini. Ne parliamo in questo articolo.