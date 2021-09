Inter, che polemica! Nel 'mirino' ci finisce Stefano Sensi

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 settembre, Stefano Sensi è stato protagonista di una vicenda che in prima battuta ha suscitato preoccupazione.

Nel corso della mattinata era infatti circolata la notizia di un fastidio al polpaccio. Il timore era che si trattasse dell'ennesimo infortunio. Questo avrebbe rappresentato una grana soprattutto per il tecnico Simone Inzaghi, a corto di attaccanti in vista della partita di Marassi contro la Sampdoria. L'idea dell'allenatore attualmente sembra essere infatti quella di schierare l'ex Sassuolo a supporto di Dzeko (come vi abbiamo spiegato in quest'articolo).

Tuttavia è stato lo stesso giocatore a rassicurare l'intero mondo interista attraverso una storia Instagram in cui ha scritto: "Ragazzi, non è nulla". E a quel punto è scoppiata la polemica. Il centrocampista dell'Inter andava verso una maglia da titolare in vista di Italia Lituania. Dopo l'evento appena raccontato invece la scelta del commissario tecnico, Roberto Mancini, era quella di lasciarlo in tribuna, a scopo precauzionale. Invece Sensi ha scelto di abbandonare il raduno, per tornare ad Appiano. Qui si è allenato con gli altri suoi compagni di squadra.

"Beh, non proprio il modo migliore per uscire da questo suo ritorno in Nazionale, dopo aver perso l’Europeo per infortunio. Vedremo come il c.t. “leggerà” questa vicenda ad ottobre, quando peraltro di sicuro ridurrà il numero di convocati a 23 per le due partite della Final Four di Nations League", scrive il Corriere dello Sport.