Inter, Inzaghi sorride: tre big potrebbero anticipare il rientro grazie a Messi

INTER - Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Matias Vecino potrebbero anticipare il loro ritorno in Italia.

Come? Grazie al volo privato di Lionel Messi. I tre nerazzurri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero rientrare con il fantasista del Paris Saint Germain. L'Argentina, infatti, è impegnata a Buonos Aires contro la Bolivia, mentre l'Uruguay a Montevideo contro l'Ecuador. Le due gare a sono in programma a distanza di un'ora. Per questo motivo, soprattutto gli argentini potrebbero realmente raggiungere il gruppo dell'Inter in anticipo.

Tutto dipenderà, però, dai tempi di rientro previsti dalla Pulce, che non potrà essere d'aiuto all'ex compagno Arturo Vidal. Il cileno, impegnato invece in Colombia dovrebbe rientrare in Italia con un volo separato.

L'obiettivo comune è quello di avere tutti i sudamericani entro la sera di venerdì 10 settembre in vista della gara contro la Sampdoria, in programma per domenica 12. Indipendentemente dall'ora dei rientri, però, Inzaghi dovrebbe puntare in attacco su Sensi e Dzeko, e ne abbiamo parlato in questo articolo, mentre i sudamericani partiranno dalla panchina.

Il tecnico nerazzurro dovrà gestire al meglio la rosa perché sarà impegnato in tre gare in soli sei giorni contro Sampdoria, Real Madrid e Bologna. Come potete leggere in questo articolo, le rotazioni dovrebbero già essere pronte per consentire alla squadra di rendere al meglio. Contro i liguri, potrebbe esserci anche l'esordio dal primo minuto di Federico Dimarco al posto di Ivan Perisic e la prima convocazione di Roberto Gagliardini. Il centrocampista, e ne parliamo qui, si sta allenando in gruppo dopo il problema al ginocchio.