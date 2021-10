Mercato Inter, che notizia! Un big anticipa la data dell'incontro per il rinnovo

Mercato Inter: Marcelo Brozovic è pronto a rinnovare il suo contratto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'incontro previsto per la seconda metà di ottobre sarà anticipato al prossimo giovedì. In tale data la dirigenza nerazzurra incontrerà un legale di fiducia del calciatore che, assieme al padre Ivan, potrebbe anche presenziare al vertice visto che tornerà a Milano dagli impegni con la Croazia martedì 12. La decisione sarebbe maturata dopo aver attestato che da entrambe le parti c'è la volontà di continuare il progetto iniziato con Simone Inzaghi.

Prima della gara contro il Sassuolo, Giuseppe Marotta, ne parliamo qui, aveva tranquillizzato gli animi evidenziando ottimismo sul capitolo relativo ai rinnovi. Il centrocampista ex Dinamo Zagabria, il cui contratto scade nel 2022, sarebbe finito anche nel mirino del Paris Saint Germain che, come dimostrato nella scorsa estate, è molto interessato ai big in scadenza. Il calciatore dovrebbe dunque allungare il discorso con l'Inter e ricevere anche un adeguamento dello stipendio simile a quello percepito da Hakan Calhanoglu. Si dovrebbe dunque parlare di circa 5-6 milioni di euro all'anno.

Poi si procederà con il discorso relativo a Lautaro Martinez. L'argentino, che ha avuto un problema fisico durante il ritiro con l'Argentina, ne parliamo qui, dovrebbe prolungare il suo rapporto con la squadra presieduta dagli Zhang fino al 2025. Come confermato dal suo agente, Alejandro Camano, la sua volontà è quella di restare alla Pinetina perché è felice in Serie A.