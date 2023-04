Gli schiaffi volano davvero ma non all’Inter

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2023

(Bayern) Le tensioni all’interno dello spogliatoio dell’Inter hanno riempito le pagine dei giornali. Ricostruzioni spesso fantasiose, messe in giro artatamente per minare la tranquillità dell’ambiente.

I problemi veri sono altrove, in ambienti solitamente retti da tranquillità e professionalità estreme.

Il Corriere dello Sport riporta quanto successo al termine di Manchester City Bayern.

“Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, i due compagni di squadra del Bayern si sarebbero scontrati verbalmente in campo nel secondo tempo. La causa un paio di situazioni di gioco sprecate malamente e che avrebbero potuto riaprire la gara. Al triplice fischio il diverbio sarebbe degenerato e addirittura Mané avrebbe preso a schiaffi Sané, facendogli uscire sangue dal labbro e causando la rissa nello spogliatoio, sedata dai compagni di squadra.”