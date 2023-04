Inter-Monza, recupero fondamentale per Inzaghi: pronto il turnover

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 13/04/2023

Inter-Monza, sabato sera i nerazzurri scenderanno in campo per la trentesima giornata di Serie A. Contro i brianzoli sarà fondamentale vincere per restare in corsa per il quarto posto in classifica.

Simone Inzaghi sembra intenzionato a far rifiatare qualche titolarissimo in vista del match di ritorno con il Benfica in programma il prossimo mercoledì. Per sabato sera Inzaghi starebbe valutando diversi cambi a partire dall’attacco dove dovrebbe partire da titolare la coppia Lukaku-Correa. In difesa pronto D’Ambrosio, mentre in mezzo al campo potrebbe riposare uno tra Barella e Mkhitaryan.

Inter-Monza, torna Calhanoglu: Skriniar ancora ai box

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbe tornare a disposizione Calhanoglu. Il turco ha svolto nella giornata di ieri un allenamento ad Appiano e contro il Monza dovrebbe partire dalla panchina e disputare al massimo qualche minuto per poi essere arruolabile in Champions.

Niente da fare invece per Skriniar che salterà sia il Monza che il Benfica. Lo slovacco accusa ancora dolore al nervo sciatico e la data del suo eventuale rientro resta ancora un rebus