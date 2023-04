Inter, verso Monza con un protagonista ritrovato

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2023

(Inter) Chiusa positivamente la parentesi di Champions, l’Inter si rituffa nel campionato. Serve una sterzata rapida e decisa per non compromettere il quarto posto utile per partecipare anche il prossimo anno alla massima competizione europea.

Contro il Monza Inzaghi dovrà gestire al meglio il turnover necessario, anche in vista del ritorno con Benfica della prossima settimana. Skriniar è ancora lontano dal rientro in gruppo, per Calhanoglu lo staff nutriva qualche speranza di vederlo almeno in panchina già con i brianzoli. Più che probabile che il centrocampista resti fermo ai box un altro turno per averlo pronto contro i portoghesi.

La partita del Da Luz ha messo invece in mostra un altro protagonista atteso da tempo immemorabile. Correa è sceso in campo finalmente con l’atteggiamento giusto, si è proposto per ripartenze potenzialmente letali, ha lottato per recuperare palloni preziosi, si è proposto con continuità per aiutare i compagni.

Lo ha sottolineato anche Walter Zenga su Sky Sport “. Il portierone ha parlato della doppia faccia della squadra tra campionato e coppe.

“Un esempio di questa Inter dai due volti è Joaquin Correa, che in campionato non viene apprezzato per quello che fa ma ieri il suo atteggiamento è stato perfetto: è entrato e ha fatto quello che doveva fare.”