Bologna-Inter 0-1: i nerazzurri si fanno il regalo di compleanno. Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2024

96′ – Finisce qui

90′ – Cinque minuti di recupero

79′ – Esce Barella ed entra Klaassen che viene ammonito subito per proteste

78′ – Escono Zirkzee e Odgaard ed entrano Castro e Orsolini

77′ – Occasione Bologna! Disimpegno difensivo sbagliato per i nerazzurri che regalano palla a Zirkzee. L’olandese calcia in porta, ma Sommer para e salva tutto

72′ – Esce Saelemakers ed entra Ndoye

68′ – Esce Aebischer ed entra Moro

65′ – Esce Thuram ed entra Arnautovic

60′ – Escono Calhanoglu e Mkhitaryan ed entrano Asllani e Frattesi

48′ – Occasione Bologna! Odgaard serve di tacco Posch sulla destra. Il terzino arriva in corsa e scarica un diagonale che sfiora il palo

45′ – Comincia la ripresa con Dumfries che entra al posto di Carlos Augusto

Inter che va in vantaggio in casa del Bologna grazie alla grande azione firmata Carlos Augusto-Bastoni e al colpo di testa di Bisseck. Una partita molto faticosa per la squadra di Inzaghi che soffre il pressing uomo contro uomo a tutto campo dei ragazzi di Motta. I nerazzurri, però, con la loro gestione del pallone, sono quelli che hanno le occasioni migliori. Almeno tre in questa prima parte di gioco. Memori delle ultime uscite, per ottenere i tre punti, servirà chiudere la partita per evitare altre brutte sorprese

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

36′ – Biiiiiisseeeeeeck! Bastoni crossa in area dove il difensore nerazzurro si fionda in tuffo e di testa batte Skorupski

23′ – Occasione Inter! Thuram recupera palla al limite e serve Barella che tutto solo davanti a Skorupski si fa ipnotizzare

14′ – Occasione Inter! Bisseck serve Darmian sulla corsa, l’esterno calcia di sinistro e la palla sfiora il palo e va fuori

8′ – Occasione Inter! Bastoni lancia Carlos Augusto che di tacco volante serve Sanchez. Il cileno di sinistro prova a battere Skorupski sul primo palo, ma il polacco c’è

1′ – Inizia la partita

Bologna-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. L’attenzione dovrà essere massima per la partita di oggi. Infatti, i nerazzurri, se la vedranno con la squadra che, forse, più di tutte in questi ultimi anni ha rappresentato una vera e propria bestia nera. Il Bologna di Thiago Motta, infatti, in lotta per la zona Champions League, sta stupendo tutti e anche in questa stagione ha creato più di qualche grattacapo a Inzaghi e i suoi ragazzi.

Per questo, servirà la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio. Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Ndoye, Ferguson, Saelemakers; Zirkzee.

All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.