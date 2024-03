Bologna-Inter, le pagelle: Bisseck un gioiello, Acerbi perfetto, Asllani che ingresso!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2024

Bologna-Inter, le pagelle. Un altro tassello fondamentale per lo scudetto. I nerazzurri abbattono il tabù Bologna e portano a casa altri tre punti per continuare a cucire il tricolore sul proprio petto. Una partita complicata che i nerazzurri hanno vinto giocando con estrema intelligenza. Di seguito, i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 6,5: Chiamato in causa pochissime volte, risponde sempre presente.

BISSECK, 7,5: Grandissima presa di Ausilio e dell’area scouting. Roccioso, sicuro ed elegante allo stesso tempo. Segna di testa in tuffo il suo secondo gol in maglia nerazzurra ed è un gol importantissimo. Un gioiello.

ACERBI, 7: Praticamente perfetto. Che sia sull’anticipo o sul corpo a corpo, riesce sempre a non far vedere palla nè a Zirkzee, nè a Castro. Ritorno fondamentale il suo.

BASTONI, 7: Si spinge in avanti maggiormente nel primo tempo. Quando lo fa crea sempre pericoli, come l’assist offerto a Bisseck per il gol. Una crescita continua la sua.

DARMIAN, 6: Partita nella norma per l’esterno che spinge e copre quando deve. Lo fa bene anche quando passa a sinistra per l’uscita di Carlos Augusto.

BARELLA, 6: Un motorino continuo. Il centrocampista si disimpegna bene e avrebbe anche l’occasione per segnare nel primo tempo, ma si fa ipnotizzare da solo davanti a Skorupski. Cerca sempre la giocata di qualità e il movimento continuo.

CALHANOGLU, 6: Ritorno in campo positivo per il turco che gestisce il pallone, in una situazione sicuramente non semplice visto che il Bologna presso forte uomo su uomo. Se la cava al meglio e verticalizza con sapienza.

MKHITARYAN, 6: In mezzo si creano sempre ingorghi. Lui prova a mettere ordine e a ripartire. Il suo fosforo è sempre utile alla squadra.

CARLOS AUGUSTO, 6,5: Buona partita da parte del brasiliano che spinge costantemente sulla fascia sinistra. Dal suo sinistro, nasce il gol di Bisseck. E’ lui a servire la palla dell’assist a Bastoni.

THURAM, 6: Sessantacinque minuti a buona intensità, contro una squadra che non gli ha lasciato molto spazio di manovra. Lui lavora con le sue qualità migliori: il fisico, la forza fisica e la velocità. Non ha occasioni, ma buon test in vista dell’Atletico Madrid.

SANCHEZ, 6: Parte subito bene con un’occasione e con giocate utili in fase di rifinitura. Scompare con il passare del tempo.

DUMFRIES, 6: Ingresso utilissimo per l’olandese che riesce a metterci il fisico quando non riesce con la rapidità. Servirà tanto in Champions League.

ASLLANI, 6,5: Che ingresso per il giovane albanese. Come l’Inter, oggi è il suo compleanno e riesce a giocare una mezz’ora magnifica. Gestisce palla con sicurezza e soprattutto in fase difensiva da un apporto fondamentale. Anche le giocate più rischiose gli riescono.

ARNAUTOVIC, 6: Entra bene e prova a metterci grinta. Si spera che l’infortunio non sia nulla di grave.

FRATTESI, 6: Gestisce bene e ripiega in maniera sempre corretta.

KLAASSEN, SV