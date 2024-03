Inter, Dumfries carica i compagni di squadra, ma invita all’attenzione contro il Bologna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2024

Inter, Dumfries parla prima della partita. In casa nerazzurra c’è tantissima concentrazione per la partita di oggi contro una squadra che, nelle ultime stagioni, ha rappresentato una vera e propria bestia nera. Il Bologna di Thiago Motta, anche quest’anno, è riuscita a creare più di qualche problema agli uomini di Inzaghi e per questo servirà la massima concentrazione per portare a casa i tre punti.

Intanto, prima della partita, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries, ha parlato del match ai microfoni di Inter TV, dove ha cercato di caricare i compagni, invitando all’attenzione.

Ecco le parole di Dumfries: “Bologna? Li abbiamo già affrontati due volte quest’anno e sappiamo che sono una bella squadra. Abbiamo lavorato bene. Abbiamo imparato dalle partite passate. Abbiamo tanta qualità e penso che faremo bene. Duelli sulla fascia? Dobbiamo stare attenti in entrambe le fasi, nel contrattacco loro sono molto forti. Dobbiamo rispettare la loro qualità ma siamo sicuri che possiamo fare una bella partita”.