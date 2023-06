Zilliacus-Inter, l’imprenditore acquisterà i nerazzurri? Ecco cosa risponde Suning

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

Zilliacus-Inter, l’imprenditore vorrebbe acquistare i nerazzurri. Nelle ultime ore, l’indiscrezione di Reuters sull’interesse dell’imprenditore finlandese Thomas Zilliacus per la società di viale della Liberazione, ha preso piede anche sui media nostrani.

Nei vari media, si parla di una trattativa per l’acquisizione della società nerazzurra che potrebbe partire dopo la finale di Champions League. Proprio il raggiungimento della finale di Istanbul ha fatto in modo che, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l’imprenditore prima interessato ad entrare in un club di Premier League come il Manchester United, ha adesso virato sull’Inter.

Ma, di fatto, per Zilliacus, sarà veramente molto complicato convincere la famiglia Zhang a cedere il club. Infatti, secondo le indiscrezioni che arrivano da Suning, il colosso cinese non ha la minima intenzione di cedere il club nerazzurro. Per cui, ogni eventuale offerta, verrebbe rispedita al mittente. La famiglia Zhang ha intenzione di continuare ha tenere la società, sempre ad avviso del quotidiano piemontese.