Mercato Inter, ancora un flop, ancora un rientro alla base

di Redazione, pubblicato il: 05/06/2023

(Mercato Inter) Valentin Lazaro era arrivato all’Inter nel 2019 portando con sè un bagaglio di speranze, tutte naufragate nel breve volgere di poche partite. 6 apparizioni nella prima stagione poi una serie di prestiti mai trasformati in cessioni definitive. Newcastle, Borussia Moenchengladbach, Benfica. Poi la scorsa estate al Torino, un inizio promettente, il club di Cairo pensava seriamente al riscatto. A gennaio il grave infortunio, lesione al legamento che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, senza riuscire poi a recuperare pienamente.

Adesso Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha annunciato che l’avventura dell’austriaco in granata è terminata, Lazaro torna di nuovo all’Inter. Il suo contratto è in scadenza nel 2024, la squadra mercato nerazzurra dovrà fare altri salti mortali per trovargli una sistemazione.