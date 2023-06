Dimarco-Inter, l’esterno affaticato contro il Torino: ce la farà per il Manchester City?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

Dimarco-Inter, il difensore alle prese con un affaticamento muscolare. Una delle notizie della partita di ieri contro il Torino – vinta per 1-0 grazie alla rete di Marcelo Brozovic – è stata l’assenza dall’undici titolare di Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro, infatti, prima della partita, era alle prese con un piccolo affaticamento muscolare che lo ha costretto a rimanere fuori.

Infatti, Simone Inzaghi e il suo staff, hanno pensato di non convocare il ragazzo per precauzione. Dunque, in vista della finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City, la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Sappiamo bene come Dimarco sia importante per la squadra nerazzurra per il suo piede insidioso, per i suoi automatismi sulla sinistra e per la possibilità di rendersi pericoloso sui calci piazzati.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la prudenza, in vista della finale, in casa nerazzurra, non è mai troppa. Per questo le condizioni verranno continuamente monitorate in modo da poter contare su Dimarco e non rischiare veramente nulla per il suo impiego in campo. Insomma, nulla si vuole lasciare al caso. Dimarco probabilmente ci sarà, ma l’appuntamento è davvero importante e storico ed è il caso di andare sempre con la massima prudenza.