Zhang-Inter, contatto diretto con la squadra: il presidente ha fatto una promessa. E su Barella…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/03/2024

Zhang-Inter, contatto diretto del presidente con la squadra. I nerazzurri, questa sera, saranno impegnati contro l‘Atletico Madrid in una partita complicatissima. L’avversaria, ovviamente, è molto forte e l’ambiente intorno sarà infuocato. Per questo servirà che Inzaghi riesca a trovare gli uomini giusti per poter fare la partita perfetta e prepari al meglio la sfida curando tutti i dettagli e tutte le situazioni di gioco.

Intanto, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, nella giornata di ieri, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe avuto un contatto diretto con la squadra per caricare tecnico e giocatori per la partita. Il numero uno interista ha sottolineato l’importanza di entrare a far parte del G8 delle grandi d’Europa, ma anche come i nerazzurri debbano tenere bene a mente come sia necessario avere la calma dei forti visto il ruolo conquistato.

Inoltre, lo stesso Zhang, ha promesso un premio da 2 milioni di euro per i giocatori in caso di accesso ai quarti di finale. Un motivo in più per dare tutto in campo. Altro episodio particolare, è stato l’elogio per Barella dopo le scuse fatte in diretta tv per la simulazione contro il Genoa. Un gesto particolarmente apprezzato anche dal presidente interista dal momento che rispecchia appieno i valori del club.