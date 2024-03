Atletico Madrid-Inter, due dubbi per Inzaghi: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2024

Atletico Madrid-Inter, la probabile formazione. Il momento è quasi arrivato. Domani sera, allo stadio Wanda Metropolitano, la squadra nerazzurra se la vedrà contro la squadra del Cholo Simeone per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Una partita complicatissima, visto il valore altissimo dell’avversario, ma anche un ambiente che non darà tregua ai nerazzurri e che sarà particolarmente infuocato.

Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni particolare e di ogni situazione di gioco, oltre alla scelta degli uomini migliori. Intanto, in vista di domani sera, Simone Inzaghi è alle prese con due dubbi di formazione come riportato dalla redazione di Sky Sport. In porta dovrebbe esserci il solito Sommer. In difesa, invece, ritorna Pavard, con Bastoni a sinistra e il ballottaggio Acerbi-de Vrij in mezzo, con l’italiano al momento in vantaggio.

In mezzo, oltre a Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella, Inzaghi dovrà sciogliere il dubbio tra Darmian e Dumfries. In avanti, infine, la coppia dovrebbe essere quella solita composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.