UFFICIALE, svolti gli esami strumentali a Sommer e de Vrij: ecco l’esito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2024

UFFICIALE, ecco l’esito degli esami strumentali per Sommer e de Vrij. Alla fine arriva anche l’annuncio da parte del club nerazzurro. Yann Sommer e Stefan de Vrij, con ogni probabilità, salteranno la partita di campionato contro l’Empoli. I due giocatori, infatti, si sono infortunati con le rispettive nazionali e sono tornati anticipatamente a Milano per poter svolgere gli esami strumentali.

Proprio oggi, i due giocatori, si sono sottoposti agli esami all’Humanitas di Rozzano e sono arrivati gli esiti. Per quanto riguarda il portiere svizzero, si tratta di una distorsione della caviglia destra e le condizioni verranno valutate ancora tra qualche giorno. Per quanto riguarda il difensore olandese, si tratta di un risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra.

Pertanto, Inzaghi, non potrà contare su nessuno di loro in campionato. In porta, dunque, dovrebbe esserci Audero. Mentre in difesa, oltre agli intoccabili Pavard e Bastoni, si giocano il posto da titolare Carlos Augusto e Bisseck, specie in attesa della possibile squalifica di Acerbi.