Inter, Lautaro non ci sta: l’attaccante si scaglia contro Costacurta. Che risposta all’opinionista!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2024

Inter, Lautaro si scaglia contro Costacurta. Impegnato con la maglia della sua Argentina, Lautaro Martinez è stato intervistato dall’emittente Tyc Sports. Tra le domande, anche una che ha particolarmente colpito l’attaccante nerazzurra in merito alle parole dell’ex difensore del Milan, Billy Costacurta, oggi opinionista per Sky Sport, che avrebbe detto che l’argentino non segna nelle partite importanti. Lo stesso Lautaro ci ha tenuto a rispondere a questa accusa. Ecco le parole di Lautaro.

Sul momento in maglia nerazzurra: “Sto vivendo un momento molto bello all’Inter. La verità è che non immaginavo la mia carriera in questo modo e in un club che ha avuto questo rapporto con gli argentini. E invece ho avuto questa possibilità e gioco all’Inter già da sei anni, e per me è molto importante essere nella storia di questo club e cercare di battere record. Lavoro giorno per giorno e spero di continuare questo cammino per regalare una grande gioia alla gente che che sin dal primo giorno mi ha trattato in un modo incredibile. Cerco di dare sempre il massimo in campo, questo è il mio lavoro”.