Inter, Bento sulle orme di Julio Cesar: è lui il preferito per la porta. Ma c’è anche un’alternativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2024

Inter, è Bento il preferito per la porta. In casa nerazzurra, si pensa già al prossimo turno di campionato. La squadra di Inzaghi, dopo il pareggio con qualche rammarico ottenuto contro il Napoli, se la vedrà contro l’Empoli di Davide Nicola che da quando il tecnico siede sulla panchina, ha decisamente cambiato marcia e corre verso la salvezza. Bisognerà, dunque, stare molto attenti, anche in virtù dei tanti infortuni che hanno colpito la rosa di Simone Inzaghi.

Intanto, la società, sta già programmando il futuro per la prossima stagione, andando a cercare tutti quei profili che potrebbero fare al caso dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, per quanto riguarda il ruolo di portiere, il preferito è senza dubbio Bento Matheus Krepski. Il classe 1999 è fresco d’esordio con la maglia della nazionale brasiliana ed è in cima ai desideri di Marotta e Ausilio.

Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento a Milano, ma va convinto anche l’Athletico Paranaense. Infatti, la società brasiliana, vanta una clausola da 60 milioni di euro sul cartellino del ragazzo, ma in virtù di una promessa la cessione potrebbe arrivare per una cifra di 15 milioni di euro. Poi, nel caso in cui il trasferimento andasse in porto, un anno di apprendistato alle spalle di Sommer, per poi prendersi il ruolo di titolare.

Ma occhio anche alle alternative, con il nome del canterano Di Gregorio che resta sempre in cima alla lista dei desideri e che potrebbe tornare in auge.