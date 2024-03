Inter, Gudmunsson rimane un obiettivo nonostante le smentite di tanti: ecco di cosa c’è bisogno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/03/2024

Inter, Gudmunsson resta un obiettivo per la prossima stagione. La società di viale della Liberazione, in questo momento, insieme alla squadra, è focalizzata in maniera pressochè totale sulla conquista del ventesimo scudetto della sua storia. Un traguardo importante che verrebbe raggiunto dopo due anni, i precedenti, in cui l’assalto non è andato a buon fine. Ma i dirigenti mantengono un occhio vigile anche sulla programmazione per la prossima stagione.

Infatti, dopo aver praticamente acquistato sia Zielinski che Taremi a parametro zero, i nerazzurri vogliono continuare con la campagna di rafforzamento e regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere competitiva in ogni sua componente e in tutte le competizioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero molto vigili su Albert Gudmunsson del Genoa. E lo sono nonostante qualche smentita da parte della società o di qualche giornalista che, a dire della rosa si è fatto da “megafono” della società stessa – i casi Dybala e Bremer parlano chiaro.

Da qui a dire che Gudmunsson sarà certamente un giocatore nerazzurro ce ne passa e andrà trovata tanta creatività, sia in termini di budget, sia in termini di eventuali contropartite da inserire, sia in termini di formula da utilizzare. Insomma, la dirigenza vuole provare seriamente a portare l’islandese a Milano nella prossima stagione.