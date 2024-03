Inter, la magia di Buchanan esalta (ma non a tutti)

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2024

(Inter) Durante l’amichevole tra Canada e Trinidad Tobago (2 a 0 il risultato finale) Tajon Buchanan è stato protagonista di un gesto tecnico che ha mandato in visibilio il pubblico presente e i social. Una “bicicletta” come veniva chiamato una volta il gesto di far passare la palla calciata di tacco sopra la testa dell’avversario e poi saltarlo. Impresa riuscita ma non del tutto visto che il suo marcatore è riuscito poi a frapporsi tra lui e la palla.

Molti come Tancredi Palmeri hanno sottolineato la bellezza del movimento mentre diversi tifosi sui social hanno si apprezzato l’abilità ma ne hanno criticato l’inutilità. Della serie “se lo facesse a San Siro mi arabbierei…”