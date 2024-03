Inter, Biasin distrugge tutte le voci di mercato

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2024

(Inter) La sosta per le nazionali diventa come da tradizione un momento ricco di indiscrezioni di mercato. Fabrizio Biasin in un post ironico si fa carico di smentire tutte le voci che hanno accostato all’Inter una folta rosa di nomi.

Secondo il giornalista di Libero “l’Inter non sta pensando a Gudmundsson, nè a Kim, nè a Mavropanos e neanche a Smalling.

“Se ora stai pensando “ecco, il solito guastafeste” ricordati di me quando scriveranno “Inter beffata!” conclude Biasin.