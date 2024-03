Inter, Barella si prende l’Italia, fascia e gol da urlo

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2024

(Inter) Nicolò Barella protagonista anche in Nazionale. Il centrocampista nerazzurro è sceso in campo con la fascia da capitano nella seconda amichevole degli azzurri in USA contro l’Ecuador risultando alla fine il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport lo premia per “l’intensità, soprattutto alla distanza: illuminante quando srotola un tappeto per una fuga di Bellanova, il più tosto e dunque prezioso quando l’Ecuador prende campo. Corre sempre, anche incontro al delizioso pallonetto del 2-0”.