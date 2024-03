Pavard-Inter, il difensore giura amore ai nerazzurri: che parole sul suo periodo a Milano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/03/2024

Pavard-Inter, il difensore innamorato del mondo nerazzurro. Impegnato con la propria nazionale nelle amichevoli di questi giorni, il difensore nerazzurro, Benjamin Pavard, ha parlato della sua esperienza nerazzurra e di come sta procedendo. Un amore, quello tra entrambe le parti, sbocciato fin da questa estate, quando il giocatore ha fatto di tutto per lasciare il Bayern Monaco in favore della società nerazzurra.

Intervistato da Telefoot, Pavard ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto in merito al suo periodo in Italia e alla possibilità di poter vincere lo scudetto con l’Inter. Non solo, Pavard ha anche parlato del suo futuro all’Inter e di come si vede in Italia e a Milano per i prossimi anni.

Ecco le parole di Pavard: “Non è necessariamente il periodo migliore della mia vita, ma è un momento che apprezzo molto: ho lasciato il Bayern per giocare difensore centrale, lo faccio all’Inter e ho la chance di essere convocato per la Francia in quel ruolo. Sono molto felice, ho scoperto un paese favoloso dove i tifosi sono incredibili: è uno spasso giocare in Italia, è semplicemente felicità. Se mi immagino di stare a Milano per tante altre stagioni? Sì. Vincere lo scudetto? Sì”.