Torino Inter, Gosens: “Fiducia per Istanbul. Vivo un sogno. Ho lottato per…”

di Davide Currenti, pubblicato il: 03/06/2023

Torino Inter, titolare contro i granata al posto di Federico Dimarco, Robin Gosens ha analizzato il successo nerazzurro. Oltre al match odierno, il laterale tedesco ha parlato anche della finale di Champions League.

“Questo successo ci dà fiducia per Istanbul, abbiamo anche sofferto negli ultimi 20 minuti ma sarà così anche tra una settimana, è stata una bella vittoria. Con la strada che ho fatto nella mia carriera tutto quello che sto vivendo è un sogno come la finale che giocheremo. Mi ricordo quando 10 anni fa giocavo con i miei amici e guardavamo insieme partite come questa che ora giocherò io, è una cosa incredibile”, il commento di Gosens.

Torino Inter, le parole di Gosens

L’esterno nerazzurro ha parlato dell’importanza del gruppo. “Andiamo lì con tanta fiducia a giocarci questa finale con le nostre qualità. Per arrivare a giocare una partita come questa devi avere un grande gruppo. Noi siamo orgogliosi di essere arrivati fino a qui e ce lo siamo meritati. Andremo a giocarcela con tutte le nostre forze per mostrare le nostre qualità”, le sue parole.

A livello personale, Gosens ha spiegato quanto ha dovuto lottare per ritagliarsi uno spazio importante nell’Inter. “Ho lottato tanto per arrivare qui e avere una possibilità di giocarmi una maglia da titolare, adesso sto giocando molto di più e sono contento di dimostrare le mie qualità”, conclude il giocatore.