Torino Inter, Handanovic tra top-ten e l’esame finale. E Su Cordaz…

di Davide Currenti, pubblicato il: 03/06/2023

Torino Inter, in campo nell’ultima partita di campionato, Samir Handanovic ha commentato il successo nerazzurro. Non solo i tre punti per l’Inter, anche la soddisfazione personale di essere entrato nella top-ten del club per presenze in campo.

“Sono contento che l’Inter è tornata dove merita di stare e sono felice di essere entrato nella top-ten, non capita spesso, vuol dire che si è fatta tanta strada, Questa squadra sta bene, volevamo finire bene e mettere qualità in campo e ci siamo riusciti. Abbiamo sempre controllato la gara e vinto meritatamente”, questo il suo commento sul sito ufficiale del club.

Torino Inter, esame finale e Cordaz

Handanovic ha parlato anche della finale di Champions League. Le sue parole: “Quello che ci aspetta è l’esame più difficile per ogni calciatore, bisognerà fare la miglior partita della stagione e della vita, noi stiamo bene e siamo pronti, sarà dura anche per loro, noi daremo tutto”.

Elogio anche per il compagno Alex Cordaz: “Ha sempre fatto molto, è stato sempre positivo per tutti e sono contento che anche lui abbia giocato”.