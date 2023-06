Inter, futuro di Brozovic tutto da decifrare: in caso di addio un nome a sorpresa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

Inter, la società valuta il futuro di Brozovic. In questo finale di stagione, come ha fatto notare spesso anche Simone Inzaghi durante le interviste, la squadra nerazzurra ha potuto contare su due calciatori fondamentali come Brozovic e Lukaku. Proprio questi due elementi della rosa del tecnico nerazzurro, nei giorni successivi alla finale di Champions League, dovranno discutere per capire il loro futuro.

Se per Romelu Lukaku la società sarebbe intenzionata a provare a tenerlo in rosa anche nella prossima stagione, per Brozovic il futuro è tutto da decifrare. In generale, il croato, non ha disputato una delle sue migliori stagioni. I problemi fisici lo hanno tenuto spesso lontano dal campo e lo hanno limitato nelle prestazioni. Negli ultimi due mesi, dopo aver recuperato al meglio, Epic Brozo sembra essere tornato quello di cui i tifosi nerazzurri si sono innamorati e anche ieri ha firmato il gol vittoria contro il Torino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset, Marco Barzaghi, il giocatore dovrà valutare il proprio futuro a Milano. Fino a qualche tempo fa il centrocampista era inserito nella lista dei partenti e si era parlato tanto di uno scambio con il Barcellona con Frank Kessiè. Adesso, dopo le recenti prestazioni, nulla è scritto, ma di sicuro la permanenza non è certa.

In caso di addio, in viale della Liberazione si valuta un nome che è in scadenza di contratto e che potrebbe rinascere con la cura Simone Inzaghi. Si tratta di Dani Ceballos del Real Madrid. Il giocatore spagnolo percepisce 5 milioni di euro netti a stagione, ma con il decreto crescita, la società nerazzurra, risparmierebbe dal suo ingaggio, assicurandosi un giocatore di sicura qualità, che va sbloccato come accaduto con Calhanoglu.