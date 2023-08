Samardzic-Inter, affare saltato: Biasin dice la sua sulla vicenda. E sui prossimi affari nerazzurri…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/08/2023

Samardzic-Inter, Biasin parla dell’accaduto. La vicenda di mercato che ha tenuto banco fino ad oggi in casa nerazzurra è quella inerente al trasferimento in maglia nerazzurra del centrocampista serbo classe 2002 dell’Udinese, Lazar Samardzic.

Il giocatore, dopo aver trovato l’accordo con la vecchia agente, Rafaela Pimenta, ha deciso di rimescolare le carte e di cambiare gli accordi. Ragion per cui, nella giornata di oggi, la dirigenza di viale della Liberazione, ha deciso di comunicare sia all’Udinese che al giocatore, la volontà di non voler proseguire oltre e di rinunciare all’affare.

A tal proposito, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo Twitter, ha parlato della vicenda facendo una propria considerazione, e lanciando anche un monito alla dirigenza e, soprattutto, alla proprietà per le eventuali trattative future.

Ecco le parole di Biasin: “L’Inter ha il diritto di rinunciare a un giocatore che ha cambiato le carte in tavola. L’Inter ha il dovere di utilizzare il grano non speso per completare una rosa fin qui incompleta. Per il resto… doveroso mea culpa: mai dare per fatto un affare non fatto”.

Adesso toccherà alla proprietà da l’avallo per completare la rosa con i soldi non spesi da Samardzic. Vedremo se questo accadrà realmente.