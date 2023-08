Inter, salta definitivamente Samardzic: ecco cosa è successo ieri sera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/08/2023

Inter, salta definitivamente Samardzic. E’ stato messo un punto alla vicenda di mercato che, in questi giorni, ha scosso la squadra nerazzurra. Il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, non arriverà a Milano. La vicenda dei continui cambi di agente e la volontà di rinegoziare nuovamente gli accordi che già erano stati trovati con l’agente Rafaela Pimenta, ha fatto propendere la dirigenza interista ad abbandonare la pista.

Anche La Gazzetta dello Sport ha confermato la notizia svelando un piccolo retroscena sulla vicenda. Infatti, ieri sera, sarebbe andato in scena un nuovo contatto tra le parti. La dirigenza nerazzurra, e questo lo si sapeva, voleva il rispetto dei vecchi (ed unici) accordi. L’entourage, fino alla fine, sarebbe rimasto sulle sue posizioni, ragion per cui, questa mattina, in viale della Liberazione, si è deciso di non proseguire oltre con la successiva comunicazione ad Udinese e giocatore.

Adesso, sono sempre più alte le possibilità di Stefano Sensi di rimanere a Milano e di prendere il ruolo di sesto centrocampista. Adesso bisognerà capire se la proprietà darà il proprio assenso per investire la cifra che sarebbe dovuta essere investita per il centrocampista serbo, altrove. Soprattutto perchè numericamente manca ancora un elemento, ovvero il braccetto di difesa.