Inter, addio dell’ultimo momento per Lazaro: una squadra si è interessata a lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/08/2023

Inter, Valentino Lazaro potrebbe lasciare i nerazzurri quest’estate. In viale della Liberazione, sono ore parecchio importanti per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, dopo l’ufficialità dell’arrivo di Carlos Augusto, si attende anche quella per il ritorno a Milano di Marko Arnautovic dal Bologna. Mentre è tramontata definitivamente la pista che porta a Lazar Samardzic dell’Udinese, il quale o rimarrà in Friuli o dovrà accettare una nuova destinazione.

Intanto, per quanto riguarda il mercato in uscita, potrebbe esserci un’opportunità dell’ultima ora. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Valentino Lazaro, potrebbe lasciare la squadra di Simone Inzaghi. Secondo l’emittente, il Torino, vorrebbe riprendere con sè l’esterno austriaco che già nella passata stagione aveva vestito la maglia granata degli uomini di Ivan Juric.

L’Inter è ben disposta a trovare un accordo, ovviamente senza fare minusvalenza. La cessione potrebbe essere agevolata, dal momento che il Torino ha appena ceduto per la cifra di 10 milioni di euro, l’esterno Singo al Monaco. Dunque, molto presto, potrebbe essere formulata un’offerta per quanto riguarda il giocatore nerazzurro.

Vedremo se questo interessamento potrà sfociare in una vera e propria trattativa di mercato. L’Inter potrebbe avere i soldi necessari per provare ad affondare un ultimo colpo. Soprattutto perchè, quantomeno a livello numerico, la rosa di Simone Inzaghi manca di un braccetto di difesa.