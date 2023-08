Mercato Inter, Fabbian rientra e riparte, nuova destinazione

di Redazione, pubblicato il: 17/08/2023

(Mercato Inter) E’ stato ad un passo dal passaggio all’Udinese, in prestito e con diritto di riacquisto da parte dell’Inter. Tutto saltato con la chiusura della telenovela Samardzic. Il giovane centrocampista torna all’Inter ma, secondo le indiscrezioni di Sky Sport, per poco.

La sua cessione in prestito per permettergli di mettere minuti preziosi ed esperienze nel proprio bagaglio sembra scontata. In pole position il Frosinone di Eusebio Di Francesco, un mister che ha già dimostrato in passato di saper valorizzare i giovani talenti.