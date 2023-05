Milan-Inter, l’Euroderby si avvicina: Inzaghi ha le idee chiare sui titolari

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 07/05/2023

Milan-Inter si avvicina. Il derby in semifinale di Champions league sarà uno spettacolo per tutto il calcio italiano e non solo. Una delle due milanesi arriverà sicuramente in finale, ma prima ci saranno 180 minuti di fuoco tra le due sponde di Milano.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, sembra avere le idee chiare per la semifinale di Champions League contro il Milan, nonostante le dichiarazioni sibilline rilasciate dopo la partita con la Roma.

Milan-Inter, Inzaghi non ha dubbi: le scelte

Secondo l’ipotesi avanzata dalla Gazzetta dello Sport, l’undici titolare dovrebbe vedere la presenza tra i pali di Onana, con un terzetto difensivo composto da Darmian, Acerbi e Bastoni, tutti giocatori esperti e affidabili. Le corsie esterne saranno affidate a Dumfries e Dimarco, con zero dubbi sulla loro posizione.

Il centrocampo presenta invece un unico dubbio riguardante la scelta tra Calhanoglu e Brozovic, ma sembra che il primo sia in pole position per giocare da regista, affiancato da Barella e Mkhitaryan. In attacco invece, nonostante la vena ritrovata di Lukaku, partiranno Lautaro e Dzeko, con il belga pronto a subentrare in corsa al bosniaco, sempre titolare nelle quattro gare a eliminazione diretta. La posta in palio è altissima e i tifosi dell’Inter si aspettano una prestazione di alto livello per superare i cugini rossoneri e raggiungere la finale di Champions League. Intanto il Milan prega per Leao (qui le ultime sul portoghese).