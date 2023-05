Milan Inter, ci sarà Leao? L’esito degli esami strumentali

di Davide Currenti, pubblicato il: 07/05/2023

Milan Inter, mercoledì si disputerà la semifinale di andata di Champions League. In casa rossonera tiene banco l’infortunio di Rafael Leao. Uscito dopo soli undici minuti nel match giocato ieri contro la Lazio per un problema muscolare, il giocatore portoghese ha svolto questa mattina gli esami strumentali.

“Leao ha una piccola elongazione. Resterà in dubbio fino a mercoledì”, questo quanto riportato da Sky Sport. Quindi, la situazione del calciatore verrà valutata quotidianamente.

Milan Inter, con Leao o senza

Come cambia il Milan se Leao non dovesse farcela? Abbiamo già visto in questi anni come il gioco della squadra di Stefano Pioli passi praticamente dalla fascia sinistra, dalle giocate di Leao.

Leao è il giocatore che ti crea la superiorità numerica. Non devi concedere la profondità, lo spazio da attaccare. Se non sarà della gara, il modo di attaccare del Milan cambierà, perchè un calciatore che si avvicini al portoghese, il club rossonero non l’ha nella propria rosa.

E l’Inter dovrà essere brava, con o senza Leao, a difendere da squadra. Quello che stiamo vedendo nelle ultime partite.