Roma Inter, non solo la 4a vittoria consecutiva: c’è un altro dettaglio fondamentale

di Davide Currenti, pubblicato il: 06/05/2023

Roma Inter, altra vittoria in campionato, altra prestazione di livello. L’Inter di Simone Inzaghi ha cambiato marcia e i numeri parlano chiaro. Quarto successo di fila in serie A, 14 gol fatti e uno solo subito.

Oggi è stata una partita dura, intensa, dall’alto tasso agonistico. E l’Inter ha fatto la grande squadra: gestione, cinismo, mai uscita dalla partita. Come detto, ottima marcia in campionato negli ultimi match, ma c’è un altro dato da tenere in considerazione.

Roma Inter, la fase difensiva

L’Inter ha ritrovato la fase difensiva. Attenzione, non la difesa, la fase. Un solo gol subito, quello contro la Lazio. E una serie di partite dove Onana e Handanovic non hanno dovuto raccogliere nessun pallone dall’interno della porta.

L’Inter è tornata squadra, unita soprattutto nei momenti più complicati. L’unione fa la forza e se ci mettiamo anche la qualità, i nerazzurri stanno dimostrando di essere forti, come sappiamo e abbiamo visto in molte partite.

Non torniamo sul discorso della continuità in campionato, abbiamo visto tutti questa stagione. Testa bassa e pedalare, la strada è quella giusta, con la forza del collettivo.