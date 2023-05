Verso Milan Inter, in quattro per tre posti: c’è l’imbarazzo della scelta

di Simone Salines, pubblicato il: 07/05/2023

MILAN INTER – In vista dell’EuroDerby in programma mercoledì, il tecnico piacentino sta lavorando su come schierarsi in mezzo al campo.

E’ senza dubbio un momento di forma strepitoso quello che sta attraversando adesso l’Inter di Simone Inzaghi. Un vero e proprio stato di grazia che del centrocampo sta facendo il proprio punto di forza. Chiunque scenda in campo si rivela decisivo, a prescindere dal minutaggio concessogli. Di questo ne è consapevole anche l’ex tecnico della Lazio che però, in vista della gara contro il Milan dovrà prendere delle decisioni delicate.

Milan Inter, chi giocherà in mezzo?

Che l’Inter scenderà in campo con il consueto 3-5-2 lo si può prevedere con estrema facilità, ma indovinare chi tra Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic ed Henrikh Mkhitaryan scenderà in campo dal 1′ diventa difficile per chiunque.

Il turco dalle doti balistiche invidiabili si è comportato bene sia in cabina di regia che mezz’ala, mentre l’ex Cagliari sebbene agisca solo da mezz’ala riesce a fare entrambe le fasi con grande generosità. Poi abbiamo Marcelo Brozovic, per un periodo apparentemente accantonato e che adesso è tornato ad essere il mediano che macina kilometri su kilometri ogni gara.

Infine c’è Mkhitaryan, il cosiddetto “usato sicuro”. Arrivato tra lo scetticismo generale legato alla sua carta d’identità, per Inzaghi è diventato quasi indispensabile. Dunque, se il centrocampo ha per ovvie ragioni solo tre posti, uno di questi quattro signori, quantomeno dall’inizio, dovrà sedere in panchina. Ai posteri l’ardua sentenza.