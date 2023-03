Marotta sprigiona entusiasmo. C’è qualcosa che però è andato storto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/03/2023

Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni a fine partita ai microfoni di Marco Barzaghi su Canale 5.

L’amministratore delegato nerazzurro è apparso molto soddisfatto del risultato ottenuto, ma non ha potuto far a meno di sottolineare la gravità di quanto accaduto fuori lo stadio, dove centinaia di tifosi interisti non sono potuti entrare.

Quanto sarebbe bello trovare il Milan nei quarti di finale?

“Un derby nei quarti sarebbe suggestivo. Il club mancava da 12 anni questo risultato. Ringrazio i tifosi che erano presenti e sono vicino al migliaio di tifosi che non sono riusciti ad entrare nonostante avessero il biglietto.” L’AD annuncia provvedimenti. “Faremo un esposto all’UEFA, è un fatto grave che si poteva evitare. Ho visto piangere dei bambini e famiglie. Ce ne rammarichiamo e siamo vicini a questi tifosi. Situazione di disagio profondo.”

Quali sono le sensazioni di aver riportato l’Inter tra le top europee?