Inter, missione compiuta. Darmian guarda già oltre

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/03/2023

A parlare a fine match è stato Matteo Darmian che ha dato tutto durante il match ed è stato sostituito per crampi. Ecco le sue parole a Mediaset.

“Serata dura, ma adesso c’è tanta soddisfazione. Sapevamo di incontrare una squadra forte, ma ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo portato a casa un risultato importante per la società e per i tifosi. Sapevamo che dovevamo stare attenti su ogni pallone.”

Inter, parla Darmian. Risultato che ripaga gli sforzi. Ora avanti tutta.



Dopo giorni complicati finalmente una soddisfazione importante. Darmian commenta:” Questo risultato ci ripaga dei tanti sforzi che abbiamo fatto in Champions League, sappiamo di aver perso tanti punti in campionato però adesso questa serata deve darci un’iniezione di fiducia importante per il futuro. Da domattina si deve pensare a domenica e alla Serie A.” Gli è stato poi chiesto chi preferirebbe incontrare nei quarti di finale. Preferenze per i quarti? Nessuna, sono tutte fortissime e difficilissime da affrontare. Sarebbe sicuramente avere il Napoli e tre italiane tra le migliori otto di Champions”