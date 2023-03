Porto-Inter, le pagelle. Onana in versione Superman, Calha padrone

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/03/2023

Porto-Inter, va in soffitta con l’approdo dei nerazzurri ai quarti. Partita brutta da vedere ma con tanta sostanza. Qui la cronaca.

Di seguito le pagelle dei nerazzurri.

Onana 7,5 – Parate fondamentali. Nel primo tempo si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Nei minuti di recupero sfoggia la parata che vale il passaggio del turno.

Darmian 6– gioca da braccetto dietro a sinistra. Non è il suo ruolo naturale e si vede. Cerca di fare il compito al meglio, ma è costretto a spendere il fallo da giallo su un brutto retropassaggio di Barella.

80′ Skriniar 6– entra e contribuisce a far reggere il muro nerazzurro.

Acerbi 6– da centrale cerca di murare un po’ tutto. Non sempre pulito ma riesce a non fare danni.

Bastoni 6– nel primo tempo rischia qualcosa, ma sia dietro che in proposizione cerca di fare il suo. Esce per infortunio dopo un secondo tempo di sofferenza.

74′ De Vrij 6– Entra per dare una mano dietro e ci riesce.

Dumfries 6,5– Il salvataggio sulla linea a tempo scaduto gli fa ottenere un punto in più. Partita sporca dove non spinge mai adeguatamente e dietro sembra vacillare troppo.

Dimarco 6– partita analoga al suo collega della fascia destra. In attacco sembra viaggiare sempre col freno a mano tirato. Dietro in un paio di occasioni si perde la marcatura. Esce stremato

70′ D’Ambrosio 6,5– Entra e gioca alla D’Ambrosio. Sostanza, sostanza, sostanza. Prende due falli fondamentali per far salire la squadra e correre il cronometro.

Calhanoglu 6,5– il migliore dei suoi sia in interdizione che in impostazione. Cerca di far ripartire sempre velocemente la squadra, che spesso non lo assiste. Il ruolo da regista ormai è il suo.

Mhkitaryan 6,5– partita di sostanza pensando prima a non prenderle e poi a guardare avanti.

Barella 5,5– Partita votata al sacrificio, ma pecca sempre troppo di lucidità. Un retropassaggio senza senso costa il giallo a Darmian.

80′ Brozovic– Entra per l’amico Bare e contribuisce a difendere il pareggio.

Dzeko 5,5– cerca di fare il suo facendo salire la squadra. Troppo lento in fase propositiva e nel calciare la palla, alla fine prende anche un giallo per un braccio troppo largo.

70′ Lukaku 6– qualche sponda e poco più. Tenta un tiro non pericoloso e si vede più in difesa dove spazza di testa su diversi angoli.

Lautaro 5,5– nascosto il primo tempo, si vede solo alla fine in un recupero con tiro troppo defilato. Troppe palle perse e mai incisivo. Deve fare di più