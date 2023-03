Porto-Inter 0-0, nerazzurri ai quarti di finale di Champions League!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/03/2023

98′ – Finitaaa! Inter ai quarti di Champions

97′ – Espulso Pepè

94′ – Occasione Porto! Caos in area nerazzurra, palla calciata e Dumfries salva sulla linea. Dopo un palo su parata di Onana e una traversa per il Porto

90′ – Sette minuti di recupero

89′ – Ammonito Acerbi

84′ – Escono Zaidu per Wendell e Uribe per Namaso

82′ – Occasione Inter! Lukaku mette in mezzo per Lautaro che è anticipato da Pepè

79′ – Escono Barella e Darmian ed entrano Brozovic e Skriniar

78′ – Ammonito Pepè

75′ – Occasione Porto! Grujic prova il destro secco, Onana salva

73′ – Esce Bastoni infortunato per de Vrij

69′ – Escono Dzeko e Dimarco ed entrano D’Ambrosio e Lukaku. Dentro Martinez e Andrè Franco fuori Evanilson ed Eustaquio

68′ – Ammonito Dzeko

51′ – Occasione Inter! Dzeko fa la sponda per Barella il cui destro a giro va largo di poco

47′ – Dumfries libera male di testa, Uribe calcia al volo e la palla va alta

45′ – Inizia il secondo tempo

Un’Inter parecchio in apnea quella vista nel primo tempo e che non riesce in modo organizzato ad uscire dalla propria metà campo. Il Porto ha avuto le migliori occasioni e avrebbe meritato il vantaggio. Ma solo i centimetri hanno salvato gli uomini di Simone Inzaghi. Nella ripresa bisogna alzare più il baricentro. Tra i nerazzurri, brutta partita di Barella, che ha sbagliato di tutto in mezzo al campo, e soprattutto di Dumfries, sempre messo male, sempre saltato e sempre impreciso.

48′ – L’arbitro fischia la fine del primo tempo

47′ – Occasione Porto! Pepè crossa in mezzo, Eustaquio in spaccata sfiora soltanto

45′ – Tre minuti di recupero

39′ – Che occasione per il Porto! Evanilson solo davanti ad Onana si fa anticipare da Dimarco. Ma Inter in totale apnea

32′ – Ammonito Darmian

27′ – Occasione Porto! Taremi salta Dumfries, entra in area e calcia a giro. Palla fuori

21′ – Occasione Inter! Lautaro serve Dzeko che dal limite prova di sinistro, ma para Diogo Costa

19′ – Occasione Porto! Brutto errore di Dumfries, Eustaquio recupera e calcia da fuori. Onana c’è

2′ – Occasione Porto! Palla per Uribe che di destro manda fuori di poco

1′ – Rotola il pallone al Do Dragao

Porto-Inter, partita della verità per la squadra nerazzurra. Dopo settimane complicate a causa di un andamento in campionato discutibile, specie contro le squadre piccole e fuori casa, la squadra di Simone Inzaghi si presenta al momento clou della stagione (almeno fino ad ora) dovendo affrontare tutta una serie di problematiche.

La sconfitta contro lo Spezia brucia ancora, ma stasera tocca mettere da parte ogni fattore e concentrarsi per la partita contro il Porto, in una cornice che mette i brividi come quella dello stadio Do Dragao. Sarà una partita complicatissima per gli uomini nerazzurri e da affrontare con la lucidità non dimostrata nelle ultime uscite. Di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori:

PORTO (4-5-1): Diogo Costa; Pepê, Cardoso, Marcano, Zaidu; Eustaquio, Uribe, Grujic, Galeno; Evanilson, Taremi.

All. Sergio Conceicao.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.