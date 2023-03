Porto-Inter: Zhang esalta la società e sul Milan…

di Diego De Cicco, pubblicato il: 15/03/2023

Porto-Inter ha spianato l’accesso ai quarti per i nerazzurri. Nel post partita è intervenuto anche il presidente Steven Zhang che ha rilasciato un’intervista in mix zone a SkySport.

“Tutte le stagioni che iniziamo come squadra, come Inter, questo è il nostro obiettivo: ogni competizione che giochiamo, vogliamo disputarla fino alla fine.” È la prima volta sotto la sua gestione che i nerazzurri arrivano tra le prime quattro d’Europa.“Sicuramente ho tante emozioni dopo 7 anni di lavoro in questa società. Significa che stiamo andando nella direzione giusta sia dentro che fuori dal campo, tutti stanno lottando col massimo sforzo per raggiungere il risultato. Siamo molto contenti, tutto il lavoro fatto in 7 anni è stato giusto”

Porto-Inter, Zhang felice del traguardo raggiunto dopo sette anni. Visto come vanno i derby di coppa spera di incontrare i rossoneri.