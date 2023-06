Manchester City-Inter, ci siamo quasi: Marotta lancia la sfida agli inglesi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/06/2023

Manchester City-Inter si avvicina. L’Inter è pronta per la finale di Champions di stasera contro il City, e la società condivide la fiducia della squadra. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha confermato la determinazione del club nel fare la differenza in questa partita.

Parlando ai microfoni di Sportmediaset, Marotta ha affermato: “Nel calcio e nello sport si partecipa per gareggiare al meglio. Io sono abituato a fare sfide, quando dico io intendo tutti quelli che lavorano con me. L’equazione chi più spende più vince non sempre è vera”.

Manchester City-Inter, le parole di Marotta

Durante una cena di Gala al Mandarin Oriental Istanbul, Marotta ha espresso la sua emozione per la finale di Champions e ha riconosciuto il duro lavoro svolto dalla società per raggiungere questo traguardo. Sul sito ufficiale del club, Marotta ha dichiarato: “Non siamo qua per caso, perché tutta la società lavora da tempo duramente per questo. Siamo qui perché ce lo siamo meritato, è una emozione forte, è un momento toccante. Cresce l’attesa ogni minuto e daremo tutto per coronare questo percorso con un successo“.

Marotta ha ringraziato i partner e i tifosi per il loro sostegno e ha sottolineato l’importanza del contributo di tutti nella finale. Ha concluso con un incoraggiamento: “Per la finale dovremo stare al fianco dei nostri ragazzi perché il contributo di tutti è fondamentale. Forza Inter!“.