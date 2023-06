Manchester City-Inter, Inzaghi sceglie regista e centravanti: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/06/2023

Manchester City-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo tanto parlare, il momento è arrivato. Tra un’ora circa sarà solo campo per la finale di Champions League che si giocherà tra la squadra nerazzurra e quella di Pep Guardiola. Una sfida al limite del proibitivo per gli uomini di Inzaghi che dovranno provare a fare l’impresa contro quella che, in questo momento storico, rappresenta la miglior squadra al mondo.

Dovrà essere brava, la squadra nerazzurra, a gestire i momenti e a soffrire, cercando di ripartire con qualità. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Stones, Akè; Rodri, de Bruyne, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

All. Pep Guardiola.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.