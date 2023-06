City-Inter, nessun dubbio per Inzaghi e Guardiola: le probabili (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 10/06/2023

City-Inter, il grande giorno è arrivato: questa sera alle ore 21:00 andrà in scena all’Ataturk di Istanbul la finale di Champions League. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori.

Inzaghi sembra aver ormai sciolto gli unici due dubbi su chi schierare tra Lukaku-Dzeko e Brozovic-Mkhitaryan. Guardiola dovrebbe riconfermare il suo solito 3-2-4-1 a trazione anteriore.

City-Inter: Dzeko preferito a Lukaku, Mkhitaryan in panchina

Inzaghi con il 3-5-2 con Darmian, Acerbi e Bastoni davanti ad Handanovic. In mediana Brozovic con Barella e Calhanoglu ai suoi lati, Mkhitaryan (rientrato in gruppo solo giovedì) partirà dalla panchina. Sulle fasce Dumfries e Dimarco. In attacco sarà Dzeko a far coppia con Lautaro con Lukaku pronto a subentrare a partita in corsa.

Nessun dubbio per Guardiola che si affiderà ad Haaland in attacco. A supportare il norvegese saranno Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan e Grealish. In mediana Stones e Rodri. In porta Ederson con Walker, Rubén Dias e Akanji a formare il trio difensivo.