Inzaghi si ritrova ricco di scelte. Ora può scattare l’allungo

Inzaghi finalmente potrà contare su due top player con il rientro di Marcelo Brozovic e quello definitivo di Romelu Lukaku. Seppur in infermeria è rientrato nuovamente Joaquin Correa, che per l’ennesimo infortunio starà fuori dai giochi per almeno un mese, il tecnico dell’Inter può tornare a contare su due perni della squadra.

Dopo diversi mesi in cui Brozovic è stato fermo ai box e che Romelu Lukaku non è mai riuscito a poter entrare in forma a causa dei tanti problemi fisici, il derby di domenica scorsa sembra aver fatto finalmente voltare pagina.

Entrambi sono entrati nel corso della partita contro il Milan per far rifiatare. Due giocatori che in questo periodo hanno fatto molto di più che semplici straordinari. Sia il croato che il belga sono apparsi in condizioni discrete.si è ripreso il suo ruolo di regista, facendo avanzarecome mezzala destra, mentresi è piazzato al centro dell’attacco accanto al suo compagno. Nei 20 minuti nei quali hanno giocato hanno strappato una convincente sufficienza aiutando la squadra a difendere i tre punti. Il tecnico nerazzurro può dunque sorridere, perché se è vero che il Napoli sembra irraggiungibile per lo scudetto è altrettanto vero che ora inizia il tour de force della stagione e l’Inter lo fa da seconda in classifica con la possibilità di poter continuare i suoi percorsi sia in Europa che in Coppa Italia. I

In effetti senza due perni della squadra l’Inter, pur tra alti e bassi, al momento è in corsa su tutti i fronti. Ora Inzaghi potrà scegliere più serenamente chi mandare in campo senza snaturare il suo gioco. Già nel derby i nerazzurri hanno giocato un calcio assolutamente dominante con un baricentro di gioco altissimo che ha fatto registrare una media di 58,71 metri.